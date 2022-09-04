Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, bıçaklanarak öldürüldü

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Edinilen bilgiye göre, Antakya’nın Narlıca Mahallesi'nde Suriyeli Faris Muhammed Al-Ali (17) ile daha önce tartışma yaşadığı grup arasında dün gece kavga çıktı.

Kavgada bıçakla yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Al-Ali’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayetle ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakaladı.

Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, "Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda failler, kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" ifadesi kullanıldı. (Kaynak: AA)