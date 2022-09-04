‘Afrinli genç Özerk Yönetime bağlı cezaevinde hayatını kaybetti’

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Afrin İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan açıklamada Özerk Yönetime bağlı istihbarat güçlerince Halep’te yakalanan 19 yaşındaki Diyar Halil Ömer’in dün hayatını kaybettiği belirtildi.

Diyar Hail Ömer’in 20 gün önce Özerk Yönetime bağlı istihbarat güçlerince yakalandığı belitilen açıklamada, Ömer’in cenazesinin dün ailesine teslim edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada ailesinin oğullarının naaşını teslim aldıktan sonra Halep Adli Tıp’a götürdüğü ve yapılan incelemede Diyar Hail Ömer’in vücudunun çeşitli yerlerin darp ve işkence izlerine rastlandığı kaydedildi.

Afrin’in Basut köyünden olan Diyar Hail Ömer’in Özerk Yönetime bağlı bir memur olarak görev yaptığı ifade edilen açıklamada, cenazesinin bugün Şerewan ilçesinde toprağa verildiği kaydedildi.

“Kürt mahalleleri” bilinen olarak Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşayanları çoğu Afrinli. Söz konusu mahalleler YPG/DSG tarafından kontrol ediliyor.