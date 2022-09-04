Zelenskiy: Rusya Avrupalıların normal yaşamını yok etmek istiyor

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya'nın Avrupa'ya gaz taşıyan başlıca boru hatttını açmayacağını açıklamasından saatler sonra konuştu.

Zelenskiy "Henüz füzelerle saldıramayacakları yerlere yoksulluk ve siyasi kaosla saldırıyorlar" dedi.

Zelenskiy konuşmasında "Rusya bu kış tüm Avrupalılara bir gaz saldırısı için hazırlanıyor" dedi ve sadece Avrupa ülkeleri arasında birliğin koruma sağlayacağını vurguladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasından bu yana, enerji fiyatları yükseldi ve daha da artabilir.

AB ülkelerinde hanelerin bu kış aylarında ısınma masraflarını karşılamayacağı korkuları var.

Doğalgaz tedariği sorunundan en kötü etkilenen ülkelerden Almanya'da 65 milyar euroluk bir yardım paketi açıklandı. Başbakan Olaf Scholtz, Rusya'nın artık güvenilir bir enerji ortağı olmadığını söyledi.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattının ucu açık bir şekilde kapalı kalacağını açıklamıştı.

Almanya'ya giden boru hattı Gazprom'un bakım çalışmaları gerekçesiyle üç gün kapalı kalmış, sonra da açılması planlanmıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sorunun "maaself sürpriz olmadığını" söyledi.

Moskova ise, enerji tedarikini Ukrayna'ya destek veren Batılı ülkelere karşı ekonomik bir silah olarak kullandığı iddialarını reddediyor.

Rusya, ambargoların Kuzey Akım 1 boru hattının bakımını engellediğini söylüyor. AB ise bunun bir bahane olduğu görüşünde.

Gazprom'un açıklaması, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya destek olmak için Rus petrolüne tavan fiyat belirlenmesi konusunda uzlaşıldığını duyurmasından kısa süre sonra geldi.

G7 ülkeler İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya İtalya ve Japonya'dan oluşuyor.

St Petersburg yakınlarındaki Rus kıyılarından başlayan ve kuzeydoğu Almanya'ya giden boru hattı günne 170 milyon metreküp doğalgaz taşıyabiliyor.

Ukrayna'ya saldırı sonra Kuzey Akım 1 hattı, bir kez daha kapatılmıştı.

Temmuz ayında Gazprom, tedariki 10 gün boyunca tamamen kesmiş ve "bakım arası" verildiğini belirtmişti.. Gaz akışı 10 gün sonra devam etti ancak miktar önemli ölçüde azaldı.