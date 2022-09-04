Başbakan’dan bilgi teknolojilerinin önemine vurgu

ERBİL (K24)

Hükümetin Bilgi Teknolojileri Ofisi'ni ziyaret eden Başbakan Mesrur Barzani, ofis başkanı Hiwa Afandi tarafından karşılandı.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına hizmet için hükümet kurumlarına kapsamlı yardım sağlayan Hükümet Veri Merkezi'ni resmen açtı.

Bilgi Teknolojileri Ofisi çalışanlarını performansları ve kaydettikleri yüksek ilerlemeden dolayı takdir eden Başbakan, hizmetlerin dijitalleşmesinin hükümetin reform sürecindeki öneminin altını çizdi.

Başbakan, "Böyle gelişmiş bir bilgi merkezine sahip olmaktan gurur duyuyoruz: Bu ofisin personelinin, mühendislerinin ve uzmanlarının Kürdistan üniversitelerinden mezun olmaları, bu gelişmiş merkezi kurup yönetebilmeleri memnuniyet verici" dedi

“Merkez, reform sürecinin ürünlerinden biridir” diyen Başbakan, “Devlet kurumlarına, özel sektöre ve genel olarak vatandaşlara çok fazla yardım sağlayacaktır ve ürünlerini gelecekte göreceğiz" ifadelerini kullandı.