Politika

Başbakan’dan bilgi teknolojilerinin önemine vurgu

Başbakan Mesrur Barzani, vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin önemine vurgu yaptı
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kürdistan Mesrur Barzani bilgi teknolojileri Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Hükümetin Bilgi Teknolojileri Ofisi'ni ziyaret eden Başbakan Mesrur Barzani, ofis başkanı Hiwa Afandi tarafından karşılandı.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına hizmet için hükümet kurumlarına kapsamlı yardım sağlayan Hükümet Veri Merkezi'ni resmen açtı.

Bilgi Teknolojileri Ofisi çalışanlarını performansları ve kaydettikleri yüksek ilerlemeden dolayı takdir eden Başbakan, hizmetlerin dijitalleşmesinin hükümetin reform sürecindeki öneminin altını çizdi.

Başbakan, "Böyle gelişmiş bir bilgi merkezine sahip olmaktan gurur duyuyoruz: Bu ofisin personelinin, mühendislerinin ve uzmanlarının Kürdistan üniversitelerinden mezun olmaları, bu gelişmiş merkezi kurup yönetebilmeleri memnuniyet verici" dedi

“Merkez, reform sürecinin ürünlerinden biridir” diyen Başbakan, “Devlet kurumlarına, özel sektöre ve genel olarak vatandaşlara çok fazla yardım sağlayacaktır ve ürünlerini gelecekte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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