Politika

CHP’li Tekin: HDP’ye bakanlık verilebilir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü belirterek, “Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir” dedi.
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
türkiye CHP Gürsel Tekin HDP bakanlık

HABER MERKEZİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TV100 ekranlarında yayınlanan Pazar Siyaseti programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin'e  “İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?” diye soruldu.

Bu soruya karşılık olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başkan vekillerinin her partiden seçildiğini belirten ve mevcut TBMM Başkanvekilinin HDP milletvekili olduğundan örnek veren Gürsel Tekin, HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü ifade etti.

Tekin, şunları kaydetti:

“HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir.”

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