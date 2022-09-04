Biden’dan Iraklı siyasi taraflara mesaj

ERBİL (K24)

Irak Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Başbakan Mustafa Kazimi, ABD Dışişleri Bakanı'nın Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Barbara Lev ile bir araya geldi.

Irak’taki son gelişmeler ve hükümetin siyasi krizle mücadeledeki rolünün ele alındığı görüşmede, sorunların ulusal diyalog yoluyla çözülebileceğine vurgu yapıldı.

ABD ve Irak ilişkilerinin de değerlendirildiği görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki işbirliğinin öneminin altını çizdi.

Irak’ın bölgede sorunların çözümündeki rolüne vurgu yapılan görüşmede, Kazimi hükümetinin bölge ülkeleriyle huzuru sağlama ve diyalog temelindeki çabalarına işaret edildi.

ABD’li yetkili, Başkan Joe Biden’ın ülkedeki siyasi krizin aşılması için Iraklı siyasi liderlere yçnelik çelişkileri ulusal diyalog yoluyla çözme çağrısını yinelediğini belirtti.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik anlaşma çerçevesinde geliştirilmesi ve terörle mücadeleyle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Çarşamba günü Kazimi ile telefonda görüşen Biden, siyasi taraflara ulusal diyalog çağrısında bulunmuştu.

Bağımsız ve egemen bir Irak’ı desteklediklerini ifade eden Biden, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarıyla hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajını iletmişti.