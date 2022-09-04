Manchester United 5’te 5 yapan Arsenal’i devirdi

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İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford’da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-1’lik skorla kazandı.

Arsenal’in 12. dakikada Martinelli ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. Gol öncesinde Ödegaard’ın Christian Eriksen’e faul yaptığı tespit edildi.

Manchester United’ın 100 milyon euroluk transferi Antony, seyircisi önünde çıktığı ilk maçta 35’te ağları havalandırdı. Premier Lig’de forma giyen 100. Brezilyalı olan Antony, fileleri havalandıran en genç Brezilyalı unvanını da aldı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Arsenal, 60. dakikada Bukayo Saka’nın golüyle eşitliği sağladı.

Manchester United’ta, 66 ve 75. dakikada sahneye çıkan Marcus Rashford’ın attığı gollerle galibiyetin mimarı oldu.

ARSENAL’İN İLK PUAN KAYBI

Lige 2-1’lik Brighton ve 4-0’lık Brentford mağlubiyetleriyle başlayan Manchester United üst üste 4. maçını kazanarak 12 puana yükseldi.

5’te 5 ile başlayan Arsenal, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Crystal Palace’a konuk olacak. Arsenal ise sahasında Everton’a konuk olacak.