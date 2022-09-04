Amedspor ilk galibiyetini aldı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, bu hafta Arnavutköy Belediyespor’u konuk etti.

Karşılaşmanın 16’ncı dakikasında Furkan Yaman’ın 16’ıncı attığı golle konuk ekip Arnavutköy Belediyespor 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı bu skorla sonuçlandı.

Ömer Bozan 48’inci dakikada attığı golle Amedspor adına skorda eşitliği sağladı: 1-1.

87'inci dakikada Okan Deniz’in attığı golle Amedpor 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca Amedspor kendi sahasında ilk galibiyetini alarak puanını 4’e çıkardı, 5'nci sıraya yükseldi.

Arnavutköy Belediyaspor ise 3 puanla ligin 9'uncu sırada yer alıyor