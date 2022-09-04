Spor

Amedspor ilk galibiyetini aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, ligin ikinci haftasında Arnavutköy Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.
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kürdistan Amedspor Arnavutköy Belediyespor

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, bu hafta Arnavutköy Belediyespor’u konuk etti. 

Karşılaşmanın 16’ncı dakikasında Furkan Yaman’ın 16’ıncı attığı golle konuk ekip Arnavutköy Belediyespor 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı bu skorla sonuçlandı.

Ömer Bozan 48’inci dakikada attığı golle Amedspor adına skorda eşitliği sağladı: 1-1.

87'inci dakikada Okan Deniz’in attığı golle Amedpor 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca Amedspor kendi sahasında ilk galibiyetini alarak puanını 4’e çıkardı, 5'nci sıraya yükseldi. 

Arnavutköy Belediyaspor ise 3 puanla ligin 9'uncu sırada yer alıyor

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