MSB bir helikopterin düştüğünü duyurdu

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kürdistan Bölgesi sınırlarında yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonunda sert iniş yapmak zorunda kalan Skorsky tipi bir helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Açıklamada, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığı ve bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir.”

Dün PKK’nin askeri kanadı HPG ise 1 Skorsky tipi helikopteri düşürdüklerini duyurmuştu.