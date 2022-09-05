Enflasyon | TÜİK: Yüzde 80 / ENAG: Yüzde 181 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, yıllık olarak yüzde 80,21 olarak gerçekleşti.

TÜİK'e göre TÜFE Ağustos ayında yüzde 1,46 yükseldi.

ENAG: ENFLASYON YILLLIK YÜZDE 181,37

Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak açıkladı.

ENAG'a göre Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5,86 arttı. 2022'nin başından bu yana ise bu oran yüzde 91,62 oldu.

İngiliz haber ajansı Reuters tarafından yapılan ankete göre yıllık enflasyonun yüzde 81'i geçmesi bekleniyor.

Ekonomistler enflasyonun yıl sonuna doğru yüzde 70'in altına gerilemesini bekliyor.

TÜİK'e göre Temmuz ayında TÜFE yüzde 2,37 artmış ve enflasyon yıllık bazda yüzde 79,6 olmuştu.

Yıllık enflasyon Haziran ayında da yüzde 78 ile son 24 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuz ayında yapılan açıklamayla bu rekor yeniden kırılmıştı.