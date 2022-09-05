İYİ Parti’den CHP’li Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ çıkışına tepki

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a konuşan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’e yönelik olarak, “AK Parti’nin bize karşı kullandığı silahı, onların lehine kullanmış oluyor” eleştirisi getirdi.

Aydın, konuya ilişkin İYİ Parti’deki son durumu, “Şu anda bunu duyan herkes ayaklanmış vaziyette. Ne gerek var şimdi! İktidarın eline rahatça kullanacağı bir silah veriyor. Ve her konuşan böyle yaparsa, bu yol böyle devam ederse sonuçlarının iyi olmayacağı belli” diye aktardı.

“BUNU KABUL EDEMEYİZ”

Tekin’in AK Parti’nin elini güçlendirdiğini söyleyen Aydın, bu durumun Millet İttifakı’nı da zedeleyeceğini ifade etti.

Aydın, “Bu söylemi bunu kabul edemeyiz” dedi; “AK Parti’nin şu an elinde kalmış olan tek propaganda silahını daha uygun kullanması için yapılan söylemler olarak görüyoruz. Bu dili sık sık kullanmaya başladılar. Ve arttırarak, devam ettiriyorlar” diye konuştu.

İyi Parti tabanında da hoşnutsuzluk olduğunu belirten Aydın, “Kabul etmiyorlar. Bu söylemleri kendi adlarına mı söylüyorlar, yoksa ittifak adına mı? İktidar partisinin hepimiz adına söylenen sözler gibi takdim etmesini sırtımıza alıp taşıyamayız. Biraz çekidüzen vermek, dikkatli olmak, gelecek planlamasına dayalı olarak hakaret etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

HDP ile isimlerinin yan yana gelmesini istemediklerini ifade eden Aydın, “Biraz sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Bu kadar olmaz. Bizim sahada şu anda tek karşılaştığımız konu bu. Kimse bunun dışında bir şey söylemiyor. Sanki onlar işin içine katılacakmış havası andıran söylemler. AK Parti’den olan akışı kesiyor. Zarar dışında getirisi yok” sözlerini kaydetti.

AĞIRALİOĞLU: HDP İLE ASLA YOL YÜRÜMEYİZ

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu da Twitter hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi.

Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.

Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki:

PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz.

İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."