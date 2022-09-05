Kılıçdaroğlu: Altılı masa uzlaşırsa, cumhurbaşkanı adaylığına hazırım

HABER MERKEZİ

Fox TV yayınına konuk olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, altılı masanın kendi ismi üzerinde uzlaşması durumunda cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, "Hazırım. Zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğl "Altı ayrı lideriz, demokrasi istiyoruz, hak ve özgürlük istiyoruz. Birisi konuşuyor diğerleri biat ediyor, bizde öyle bir şey yok. Herkes düşüncesini söyler. Bugüne kadar açıkladığımız bildirilerde altı parti liderinin de imzası var. Buyursunlar onlar da yapsınlar. Altı lider ortak miting de yapabiliriz ayrı ayrı da yapabiliriz. Sorun miting değil bu sistem. Bu sistem Türkiye’yi felakete götürüyor" dedi.

"İlk yapacakları şeylerden birinin israfın önlenmesi olduğunu" belirten Kılıçdaroğlu "Bütün partilerin bu konuda çalışmaları var. Yazılı bir metne dökülecek o genelgeyi çıkaracağız. Devlette israf felaket pozisyonda. Araçlardan bir iki tanesi kalır geri kalanı satarsınız. Bir kişi için 13-14 uçak tutulur mu. Bir de diyorlar ki biz dindarız. İsraf haram değil mi ya! Sen bir çocuğun yatağa aç girdiği yerde nasıl 13-14 uçak tutarsın!" şeklinde konuştu.

BAHEÇLİ’YE YANIT: GELEMEZ

Kılıçdaroğlu MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Kılıçdaroğlu mutlaka sorgulanmalıdır” ifadesi sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

"Doğrudur tabii sorgulanmalı. Kılıçdaroğlu diyor ki Süleyman Şah türbesi neden kaçırıldı? Askeri hastaneleri kapattınız dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu evet sorgulanmalıyım. Bunu söylüyorum. Suç mu işliyorum bunu sormak suçsa evet suç işliyorum. Siz ne yapıyorsunuz peki? Kılıçdaroğlu beşli çetelerin adamı değildir. Sizler gibi beşli çetenin önünde duran insanlar değildir. Evet sorgulanmalıdır. Beni sorgulamak istiyorsanız yüreğiniz varsa niye televizyonlarda karşıma çıkmıyorsunuz? Hodri meydan, Ama yapamazlar, şakşakçıları bulmuşlar efendim Kılıçdaroğlu sorgulanmalıdır. Sorgulayın efendin. Gelsin! Gelemez gelemez! Çükü ben haklıyım."

HDP'YE BAKANLIK VERİLECEK Mİ?

Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık” ifadesi için de "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapabilir başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları" ifadelerini kullandı.