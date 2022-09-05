Politika

İsrail Başbakanı: Türkiye ile havacılık anlaşması onaylandı

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını açıkladı.
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ortadoğu israil Türkiye havacılık anlaşması

HABER MERKEZİ

İsrail Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak Türkiye ile İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık" ifadelerini kullandı.

Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail’e ait hava yollarının İstanbul’a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabileceğini belirtti.

İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine de işaret eden Lapid, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma her şeyden önce İsrailli yolculara ve İsrail havacılığına fayda sağlayacak. Ayrıca bu, bölgede istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamledir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bir sonraki adım, büyükelçilerin atanmasıdır."

Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos’ta diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. İki ülke arasında havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzalandığı da ilan edilmişti.

Halihazırda Türk Hava Yolları ve diğer Türk havacılık firmaları İsrail’e seferler düzenleyebiliyor.

İsrail’e ait hava yolu firmalarının, İsrailli yolcuların güvenliği için çok sıkı tedbirler uyguladığı biliniyor.

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