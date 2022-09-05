Kürt futbolcu Çek Ligi’nin en erken golünü attı
HABER MERKEZİ
Çek 1. Ligi’nde dün oynanan Slovacko - Slavia Prag maçında ilginç bir an yaşandı.
Slovacko forması giyen Kürt futbolcu Merchas Ghazi Salih (Doski), maçın ilk düdüğünün çalmasının ardından 15’inci saniyede rakip ağları havalandırdı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi Slovacko, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında penaltı kazanan Slavia Prag, 74’üncü dakikada Lukas Provod’la skoru eşitledi: 1-1.
Maç bu skorla tamamlanırken, Kürt futbolcunun attığı gol hafızalardaki yerini aldı. İşte o gol:
MERCHAS DOSKÎ KİMDİR?
Kürdistan Bölgesi’nde Zaho kentinden olan Merchas Ghazi Salih, 1999 yılında Almanya’nın Hannover kentinde dünyaya geldi.
Kariyerine Almanya’da başlayan Merchas, 2022/23 sezonu için Slovacko takımına transfer oldu.
Merchas Ghazi Salih aynı zamanda Irak 23 Yaş Altı Milli Takımı’nda forma giyiyor.