MSB: Düşen helikopterde 1 asker hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi sınırlarında PKK’ye karşı yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonunda, Skorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğradığı açıklandı.

Olayda Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti’nin hayatını kaybettiği açıkladı.

MSB’nin dün geceki açıklamasında, helikopterdeki 8 personelden 7’sinin kurtarıldığı, 1 personel için de arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan PKK’nin askeri kanadı HPG söz konusu helikopteri, kendilerinin düşürdüğü yönünde bir açıklama yaptı.