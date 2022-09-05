İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu

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İngiltere’de 7 Temmuz’da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson’ın yerine geçen isim belli oldu.

Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı sona ererken, oylama sonucunda Liz Truss’ın yeni başbakan olduğu duyuruldu.

Truss, İngiltere başbakanlığı için yapılan Muhafazakar parti başkanlık oylamasını yaklaşık %57.4 oy ile kazandı. 47 yaşındaki Truss bir konuşma da yaptı.

Muhafazakar Parti’nin etkinliğinde kürsüye çıkan ve açıklamalarda bulunan Truss, selefi Johnson’a teşekkür etti. Johnson’ın Brexit sürecini yönetmesinden, Covid-19 aşı dağıtım sürecini başarıyla tamamlamasından ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kafa tutmasından dolayı teşekkürlerini sunan Truss’ın sözleri büyük alkış aldı.

Yarın resmi olarak göreve başlayacak Truss, yaptığı konuşmada, “2019’da verdiğimiz sözlerin karşılığını vereceğiz. Vergileri azaltmak ve ekonomiyi canlandırmak için büyük planlarımız var” dedi. Truss ayrıca enerji krizi konusunda da çalışmaları olduğunu vurguladı.