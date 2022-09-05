Politika

Silivri Cezaevi'nin adı Marmara Cezaevi oldu

Türkiye'de bilinen en büyük cezaevi olan Silivri Cezaevi'nin ismi değiştirildi.
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türkiye Silivri Cezaevi Marmara Cezaevi

HABER MERKEZİ

Türkiye Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin isminin Marmara Cezaevi olarak değiştirildiğini açıkladı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın dilekçesi üzerine Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin adının 'Marmara' olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.

İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurması üzerine, cezaevinin yeni ismi 'Marmara Cezaevi' oldu.

Adalet Bakanlığı'na verilen dilekçenin dikkate alınarak işleme konulması üzerine, başvuruyu değerlendiren yetkililer cezaevinin ismini 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirilmesi kararını aldı.

 

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