Bazı Hollywood oyuncularının Rusya’ya girişi yasaklandı

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rus vatandaşlarına yönelik sürekli genişleyen yaptırım kararlarına karşılık, ABD kongresi üyeleri, üst düzey yetkililer, iş dünyası temsilcileri ile kültür alanında faaliyet gösteren 25 ABD vatandaşına Rusya’ya giriş yasağı konulduğu belirtildi.

Yaptırım kararına dahil edilenlerin isimlerinin yayımlandığı 25 kişilik listede bazı senatörlerin yanı sıra ABD Ticaret Bakanı Raimondo, sinema oyuncuları Penn ile Stiller’in isimleri yer aldı.

Ukrayna'yla ilgili bir belgesel çeken Sean Penn, nisan ayında Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmede, Ukrayna ordusuna katılıp Rusya'ya karşı savaşmayı düşündüğünü söylemişti.