Politika

Bazı Hollywood oyuncularının Rusya’ya girişi yasaklandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Hollywood oyuncuları Sean Penn ve Benjamin Edward Meara Stiller’ın bulunduğu 25 ABD vatandaşı hakkında yaptırım kararı alındığını bildirdi.
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dünya Rusya Ukrayna Sean Penn Yaptırım ABD giriş yasağı

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rus vatandaşlarına yönelik sürekli genişleyen yaptırım kararlarına karşılık, ABD kongresi üyeleri, üst düzey yetkililer, iş dünyası temsilcileri ile kültür alanında faaliyet gösteren 25 ABD vatandaşına Rusya’ya giriş yasağı konulduğu belirtildi.

Yaptırım kararına dahil edilenlerin isimlerinin yayımlandığı 25 kişilik listede bazı senatörlerin yanı sıra ABD Ticaret Bakanı Raimondo, sinema oyuncuları Penn ile Stiller’in isimleri yer aldı.

Ukrayna'yla ilgili bir belgesel çeken Sean Penn, nisan ayında Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmede, Ukrayna ordusuna katılıp Rusya'ya karşı savaşmayı düşündüğünü söylemişti.

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