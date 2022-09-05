Akhtamar’da 3 yıl sonra geniş katılımlı ayin düzenlendi

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Van Gölü’ndeki Akhtamar Adası’nda bulunan Surp Haç Kilisesi’nde 10’uncu kez ayin düzenlendi.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden biri olan Van Gölü'nde yer alan tarihi Surp Haç Kilisesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Tarihi kilisedeki ilk ayin, 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapılmıştı. 2015 yılında ise güvenlik gerekçesiyle ayinlere 3 yıl ara verilmişti.

Sabah saatlerinde teknelere binerek Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan kiliseye gelen ziyaretçiler burada mum yakarak dua etti.

Yoğun katılım nedeniyle kilisenin içine giremeyenler ise ibadetlerini kilisenin önünde gerçekleştirdi.

Kilise, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılıyor.

Akhtamar Adası’ndaki ayin geleneksel olarak Surp Haç Yortusu’ndan bir hafta önce gerçekleştiriliyor. Ermeni kilisenin geleneksel yortuları arasında yer alan Surp Haç Yortusu, İsa Peygamberin idam edildiği çarmıhın esaretten geri dönüşünü anmak için kutlanıyor.