Macron: Ukrayna’daki tüm nükleer santraller mutlaka korunmalı

HABER MERKEZİ

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna’daki nükleer tesislerde güvenliğin mutlaka korunması gerektiğinin altını çizerek; Zelenskiy’den askeri, beşeri ve ekonomik ihtiyaçlarını bildirmesini söyledi.

Bu arada Zelenskiy, Macron'la yaptıkları bir buçuk saatlik görüşmede cephedeki durumu anlattığını ve Fransa'dan alınacak askeri yardımı koordine ettiklerini anlattı.

Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonunun Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çalışmalarının sonuçları hakkında görüş alışverişi yaptıklarını da kaydetti.

ZAPORIJYA NÜKLEER SANTRALİ’NİN UKRAYNA ELEKTRİK ŞEBEKESİYLE SON BAĞLANTISI KESİLDİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom şirketi, Zaporijya Nükleer Santralinin Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısının kesildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Ferosplavna adlı enerji nakil hattının kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hattın, santrali Ukrayna şebekesine bağlayan son enerji nakil hattı olduğu vurgulanırken, hattın aynı zamanda santral içerisindeki ihtiyaçlar için de elektrik sağladığı belirtildi.

Energoatom'dan 25 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santralinin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği bildirilmiş, 26 Ağustos'ta ise bağlantının tekrar sağlandığı duyurulmuştu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.