ABD’nin Erbil Başkonsolosu’ndan Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlara destek

ERBİL (K24)

ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks, Peşmerge Bakanı'nın reform sürecindeki kararlarına desteğini vurgulayarak, ülkesinin Peşmerge Bakanlığı'nın nizamiliğine büyük önem verdiğini ve bu konuda işbirliği ve koordinasyona devam edeceklerini söyledi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks’in beraberindeki askeri ve diplomatik heyetle Peşmerge Bakanlığı’nı ziyaret ederek, Bakan Şoreş İsmail’le görüştüğü bildirildi.

Bölgenin siyasi ve askeri durumunun konuşulduğu görüşmede, bölgenin güvenlik ve istikrarının korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede ABD'nin Erbil Başkonsolosu, ülkesinin Peşmerge’deki reform sürecinin başarısına ve bu sürecin önündeki engellerin kaldırılması için çalışılmasına desteğini yineledi.

Hicks, Peşmerge güçlerinin yeniden örgütlenmesi ve birleştirilmesinin zor bir görev olduğunu ve herkesin işbirliği ve desteğini gerektirdiğini belirtti.

“Peşmerge Bakanı'nın güçlü ve birleşik bir askeri güç oluşturma görüşünü destekliyoruz” diyen Hicks, ABD ve Uluslararası Koalisyon’un görevini yerine getirdiğini ve Peşmerge güçlerinin yeniden örgütlenmesi hususunda daha fazlasını beklediklerini ifade etti.