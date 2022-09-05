Politika

Soran’da bir otomobil SİHA saldırısının hedefi oldu

Saldırıda bir otomobilin hedef alındığı ifade edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Soran ilçesi
Soran ilçesi
kürdistan Erbil Soran Xalifan

SORAN (K24)

Erbil’in Soran ilçesine bağlı Xalifan nahiyesinde bir otomobil SİHA saldırısına uğradı.

Soran ilçesinin Xalifan nahiyesine bağlı Tarawe köyünde art arda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

K24’e konuşan Soran Kaymakamı Meğdid Arif Ahmed, Xalifan nahiyesine bağlı Terawe köyü yakınındaki bölgenin SİHA’lar tarafından bombalandığını belirtti.

Ahmed, saldırının bilançosuna dair henüz bir bilgi edinemediklerini bildirdi.

Saldırıda bir otomobilin hedef alındığı ifade edildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv