Soran’da bir otomobil SİHA saldırısının hedefi oldu
SORAN (K24)
Erbil’in Soran ilçesine bağlı Xalifan nahiyesinde bir otomobil SİHA saldırısına uğradı.
Soran ilçesinin Xalifan nahiyesine bağlı Tarawe köyünde art arda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
K24’e konuşan Soran Kaymakamı Meğdid Arif Ahmed, Xalifan nahiyesine bağlı Terawe köyü yakınındaki bölgenin SİHA’lar tarafından bombalandığını belirtti.
Ahmed, saldırının bilançosuna dair henüz bir bilgi edinemediklerini bildirdi.
Saldırıda bir otomobilin hedef alındığı ifade edildi.