Erdoğan: 2 bin TL ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan’la yaşanan gerilime değinen Erdoğan, “Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımından bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir. Her yıl olduğu gibi 1 Eylül'de adli yıl açılış törenini gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Türkiye güçlü olmak, gücünü sürekli artırmak mecburiyetindedir. Siyasetçisinden sokaktaki vatandaşına kadar bu anlayışla hareket etmesini bekliyoruz. 2022 büyüme çeyrek rakamları Türk ekonomisinin büyümeye devam ettiğini göstermiştir” dedi.

“Yeni programımızı istihdam merkezli oluşturduğumuzu her seferinde vurguluyoruz” diyen Erdoğan, şunları belirtti:

“Son 2 yılda 5 milyon artışla, 31 milyon sınırına dayanmış olması bu alandaki hedeflerimize ulaştığımızın ispatıdır. Her alanda benzer olumlu gelişmeleri görmek mümkündür. Kendi paramıza güvenme ve sahip çıkma çabamız önemli bir karşılık bulmuştur. “Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızla inişine şahitlik edeceğiz. Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik destekleri artırarak devam edeceğiz.”

İCRA BORÇLARI SİLİNİYOR

Erdoğan, “Bilindiği gibi hükümet olarak bir yandan ülkemizin ihtiyacı olan altyapı ve üst yapıları yaparken diğer yandan refahı artırmak ve refahı adil dağıtmak için çalışıyoruz” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu anlayışla işçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ücretlerinde önemli iyileştirmeler yaptık. Bugün aldığımız yeni kararla vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış... Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklarda buna dahildir. Böylece yaklaşık 10 milyon dosya, yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulacaktır.”