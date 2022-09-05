Neçirvan Barzani’den Truss’a tebrik

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere Başbakanlığı ve Muhafazakar Parti Genel Başkanlığına seçilen Liz Truss’u tebrik etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani mesajında, "Liz Truss'u Muhafazakar Parti Genel Başkanlığına seçilmesi ve Başbakanlığı kazanması zaferinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Truss’a başarılar dileyen Kürdistan Bölgesi Başkanı, birlikte çalışma ve iki taraf arasındaki güçlü ilişkiyi sürdürme ve ortak değerleri güçlendirme arzusunu dile getirdi.

Eski Dışişleri Bakanı Liz Truss, Muhafazakar Parti'nin başkanlığına seçildi. Yürürlükteki yasalara göre, parti lideri doğrudan başbakan oluyor.