Politika

Neçirvan Barzani’den Truss’a tebrik

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere'nin yeni Başbakanı olan Liz Truss’u tebrik etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Liz Truss Neçirvan Barzani İngiltere Muhafazakar Parti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere Başbakanlığı ve Muhafazakar Parti Genel Başkanlığına seçilen Liz Truss’u tebrik etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani mesajında, "Liz Truss'u Muhafazakar Parti Genel Başkanlığına seçilmesi ve Başbakanlığı kazanması zaferinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Truss’a başarılar dileyen Kürdistan Bölgesi Başkanı, birlikte çalışma ve iki taraf arasındaki güçlü ilişkiyi sürdürme ve ortak değerleri güçlendirme arzusunu dile getirdi.

Eski Dışişleri Bakanı Liz Truss, Muhafazakar Parti'nin başkanlığına seçildi. Yürürlükteki yasalara göre, parti lideri doğrudan başbakan oluyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv