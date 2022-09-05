Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği yakınlarındaki patlamayı DAİŞ üstlendi

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Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği’nin konsolosluk bölümünün bulunduğu binanın yakınlarında gerçekleştirilen ve konsolosluğun iki çalışanının ölümüne yol açan terör eylemini DAİŞ üstlendi.

Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği binası yakınlarındaki patlamayı DAİŞ'in üstlendiği bildirildi.

Rusya Büyükelçiliği, olayla ilgili soruşturma yürüten Afganistan güvenlik güçleriyle yakın iletişimde olduğunu açıkladı. Büyükelçiliğin koruması artırıldı.

KABİL’DEKİ PATLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki Rus diplomatik misyonu yakınlarında meydana gelen intihar saldırısında iki Rus elçilik çalışanının öldüğünü duyurdu.

Afgan sivillerin de hayatını kaybettiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"5 Eylül günü, Kabil saatiyle sabah 10.50'de, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün girişinin hemen yakınında, kimliği belirsiz bir militan patlayıcı bir cihazı infilak ettirdi. Saldırı sonucu diplomatik misyonun iki çalışanı öldü ve Afgan vatandaşlar arasında da kurbanlar bulunuyor."

Taliban kontrolündeki emniyet birimlerinden yapılan açıklamada ise, bir intihar eylemcisinin Rus Büyükelçiliği girişi yakınlarında üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiği bildirildi.

İki kişinin hayatını kaybettiğinin belirtildiği olayda 11 kişinin de yaralandığı ve saldırganın kapıya yaklaştığı sırada silahlı korumalar tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

Mevlevi Sabir isimli bir Taliban komutanı Reuters'a yaptığı açıklamada, "İntihar saldırganı hedefine ulaşmadan önce elçilik korumaları (Taliban) tarafından fark edildi ve vuruldu... Kayıplarla ilgili henüz net bir bilgimiz yok" ifadesini kullandı.

Rusya, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Kabil'de büyükelçilik bulunduran az sayıdaki ülkeden biri.

Moskova, Taliban yönetimini resmi olarak tanımasa da, benzin ve diğer malların tedariki konusunda olası bir anlaşma için örgüt yetkilileriyle görüşmeler yürütüyor.