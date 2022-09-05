Kürdistan Anti Terör: Uyruğu belirsiz bir SİHA PKK’li grubu hedef aldı

ERBİL (K24)

Uyruğu belirsiz bir SİHA’nın Balisan Vadisi’nde PKK’ye bağlı bir grubu hedef aldığı bildirildi.

Kürdistan Anti Terör Birimi tarafından yapılan açıklamada, akşam saat 20:10 sularında, Balisan Vadisi’nde PKK’li bir grubun SİHA ile hedef alındığını açıkladı.

Açıklamada, Süleymaniye’nin Raperin Bağımsız İdaresi’nden Balisan Vadisi’ne geçen grubun bir SİHA tarafından bombalandığı belirtilirken, güvenlik güçlerinin olay hakkında inceleme başlattığı ifade edildi.