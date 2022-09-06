Politika

Dersim’de orman yangını

Dersim’in Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor (Foto: AA)
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor (Foto: AA)
kürdistan Dersim ovacık yangın

 HABER MERKEZİ

Ovacık’ın Aşağıtorunoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Dersim Şubesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

GÜVENLİK ŞERİDİ OLUŞTURULDU

Yangın çıkan ormanlık bölgede, alevlerin geniş alana yayılmaması için iş makineleri desteğiyle güvenlik şeridi oluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Aşağıtorunoba köyü mevkiinde yangın çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

 

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