Politika

Irak ordusundan Kerkük’e yeni askeri sevkiyat

Irak ordusu, Kerkük ve Bağdat’taki askeri güçlerde değişikliğe gitti.
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kürdistan Irak ordusu Bağdat Kerkük

KERKÜK (K24)

Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı ve Başbakan Mustafa Kazimi’nin talimatıyla Bağdat ve Kerkük’teki askeri bölüklerin yer değiştirdiği bildirildi.

Irak Haber Ajansı’nın haberine göre Taci kasabasındaki Özel Kuvvetler 3. Bölük, Kerkük’e doğru yola çıktı. Kerkük’te konuşlu bulunan 61. Tugaya bağlı 3. Bölük’ün ise Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye çekilmesi için talimat verildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, parlamento, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve hükümet kurumları ile yabancı temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı eleştirileri yapılmıştı.

Sadr Hareketi yanlıları ile Koordinasyon Çerçevesi destekçilerinin protestolarında Yeşil Bölge’deki güvenlik güçleri kısa sürede çekilmiş ve göstericiler Yeşil Bölge’ye girmişti.

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