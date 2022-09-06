Irak’ta bu yıl 420 kişi intihar etti

ERBİL (K24)

Şafak News’te yer alan habere göre Irak’ta intihar vakalarında artış yaşanırken, polis yetkilileri bunun başlıca sebeplerinin işsizlik, yoksulluk, aile içi şiddet ve uyuşturucu bağımlılığı olduğunu belirtiyor.

Yetkililer bu intiharların önüne geçmek için geniş kapsamlı bir toplumsal çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.

Irak polisinin verilerine göre dün (5 Eylül) 3 Iraklı (Erbil’de 1 Iraklı kız ve Bağdat’ta 2 kişi) intihar etti.

Bu yıl Irak’ta 420 kişinin intihar ettiği kayıtlara geçti. Geçen sene bu sayı 772’yi bulmuştu.

Irak’ta yaşanan siyasi ve ekonomik krizin intihar olaylarının artmasında etkili olduğu belirtiliyor.