Yaşam

Erbil’de Ezidilerin kaldığı kampta yangın

Erbil’de Ezidilerin kaldığı Herşem Kampı’nda çıkan yangında 6 konteyner alev aldı.
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kürdistan Erbil göçmen kamp

ERBİL (K24)

K24 muhabiri, sabah saat 05.15 sıralarında asayiş güçlerinin, Herşem Kampı sakinlerini, yangın çıktığına dair uyardığını aktardı. Uyarıyla birlikte kamp kısa sürede boşaltıldı.

6 konteynerin tamamen yandığı olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

DAİŞ’in Irak’taki saldırıları sonrası Musul’dan gelen göçmeneler için Herşem Kampı 2015 yılında kuruldu. Kampta şu an Şengal’den gelen Ezidi göçmenler kalıyor.

Geçtiğimiz yıl da kampta çıkan yangında 16 konteyner yanmıştı. Olayda can kaybı olmamıştı.

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