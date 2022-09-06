Sağlık

Hayatını kaybeden kişi organlarıyla 80 hastaya umut oldu

Meksika’da hayatını kaybeden 31 yaşındaki kişi, yaptığı organ bağışıyla 80 kişiye umut oldu.
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HABER MERKEZİ

Meksika’nın San Luis Potosi eyaletinde organlarını bağışlayan 31 yaşında ismi açıklanmayan bir kişi, yaptığı organ bağışıyla onlarca kişiye umut oldu.

Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından 50 Numaralı Bölge Genel Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla organlarının alındığı ve söz konusu organların ihtiyaç sahibi hastalara nakledileceği açıklandı.

Operasyonun ardından organ bağışçısı kişinin bedeni hastaneden çıkarılırken, koridorda sıralanan sağlık çalışanları tarafından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Organ bağışçısının ailesi ise çocuklarının organlarının tamamını ihtiyacı olanlara bağışlamak istediğini her fırsatta dile getirdiğini ifade etti.

Bölge Genel Hastanesi yetkilileri, yapılan operasyon sonucunda bağışçıdan pankreas, kalp, karaciğer, kornea, deri, böbrek ve kas dokularının kurtarıldığını ve bu dokuların organ bağışı için bekleyen 80 kişiye umut olacağı ifade edildi.

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