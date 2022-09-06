Politika

Erdoğan Yunanistan'a tepkisini yineledi: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan, Yunanistan'ın Ege'de Türk jetlerine radar kilidi atmasına ilişkin "Tekrar söylüyorum bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan yunanistan S-300

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turu öncesi basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, "Yunanistan'ın Ege'de S-300 tacizi sonrası Türkiye radar kilidi olayına yönelik nasıl bir adım atar?" sorusuna "Gerek NATO sekreteri ile gerek NATO temsilcileri ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu konuda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan da bunu farkında. Bu konuda da çekidüzen vermiş gibi görünüyorlar. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağını düşünerek hareket edecektir. Yoksa tekrar söylüyorum bir gece ansızın gelebiliriz" yanıtını verdi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcileriyle görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Kendilerine çeki düzen verme noktasına girmiş vaziyetteler. Oraya yönelik açıklamalarım bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının kararını çok daha düşünerek verecektir. Hep söylediğim gibi aksi takdirde bir gece ansızın gidebiliriz."

"DOĞALGAZ NOKTASINDA SIKINTIMIZ YOK"

Avrupa ve Rusya arasındaki gaz soruna değinen Erdoğan, Türkiye’nin doğalgaz sorununun bulunmadığını ifade ederek, “Doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i onlara karşı 'siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum, bizim böyle bir sıkıntımız yok" şekilde konuştu.  

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