İranlı milisler Fırat’ın doğusundaki füzelerini geri çekiyor

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İranlı milislerin geçen hafta sonundan itibaren tüm füze fırlatma rampalarını Ebu Kemal’den Hatla’ya kadar uzanan ve el-Mayadin’den geçen bölgelerden çıkardığını bildirdi.

Mayadin, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve DAİŞ’e karşı ABD öncülüğünde oluşturulan Uluslararası Koalisyon tarafından kontrol edilen bölgelerin yakınında, Deyr ez-Zor’da İranlı milislerin merkezi olarak biliniyor.

Milis liderlerinden gelen yeni emirlerin bölgedeki tansiyonu düşürme, yeni bir saldırıya hazırlanma ya da milislerin bundan sonra saldırı için silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) başvurma amacı taşıyıp taşımadığı bilinmiyor.

İranlı milisler, İsrail’in hava saldırılarında hedef alınabileceklerinden korkarak, 3 Eylül’de askeri teçhizatlarını başka yerlere taşıdı.

Mayadin şehrindeki Abdul Muneym Riyad Okulu yakınına yerleştirdikleri füze rampaları, Deyr ez-Zor vilayetinin güneyindeki ikinci petrol pompa istasyonuna taşındı.

SOHR’a göre, İranlı milisler Deyr ez-Zor’un güneybatısındaki noktalara ağır silahlarının yanı sıra topografya ve koordinatlarla ilgilenen Lübnanlı ekipler ve eğitmenleri de gönderdi.

Lübnan Hizbullahı’nın ‘Hac Saccad’ olarak bilinen önde gelen bir lideri, geçtiğimiz 31 Ağustos’ta İranlı milis liderleriyle görüşmek için Mayadin’i ziyaret etti.

Söz konusu Hizbullah üyesi, onlara Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hücreler oluşturmaları ve onları kara savunmaları tarafından tespit edilmemelerini sağlayacak şekilde ABD üslerine SİHA saldırıları başlatma konusunda eğitmeleri talimatı verdi.

Uluslararası Koalisyon, Suriye’de kendileriyle çalışan istihbarat ajanlarından, füze rampalarını Mayadin ve Suriye-Irak sınırına kadar uzanan bölgede konuşlandırmalarının ardından İran Devrim Muhafızları ve milislerin yerleri hakkında bilgi istemişti.

İran Devrim Muhafızları, Humus’da bulunan çok sayıda silah ve füzeyi, İsrail tarafından hedef alınacağı endişesiyle Aures bölgesi yakınlarındaki karargahından Hama kırsalında bulunan Hattab köyüne taşıdı. Bu silahlar birkaç gün önce köyün yakınındaki müstahkem yerlere boşaltıldı.

Hizbullah milislerinin ağır makineli tüfeklerle donatılmış 5 araçtan oluşan askeri takviyeleri de, Humus’un doğu kırsalındaki Mahin şehrine ulaştı.