Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den yeni İngiltere Başbakanı Truss’a tebrik

Başbakan Mesrur Barzani, Liz Truss’ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.
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Başbakan Mesrur Barzani, Londra'da Liz Turss'la görüşmüştü
Başbakan Mesrur Barzani, Londra'da Liz Turss'la görüşmüştü
kürdistan Mesrur Barzani Liz Truss

ERBİL (K24)

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss’ı tebrik etti.

Başbakan mesajında, “Kürdistan Bölgesi ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin liderliğiniz altında gelişmeye devam edeceğinden eminim” ifadelerini kullandı.

Truss, İngiltere Başbakanlığı için yapılan Muhafazakar Parti başkanlık oylamasını yaklaşık %57.4 oy ile kazandı.

Yeni Başbakan Liz Truss, Kraliçe II. Elizabeth’ten yeni hükümeti kurma görevini almak üzere Balmoral Malikanesi'ne gitti.

Truss, Kraliçe Elizabeth'le görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve burada görevindeki ilk konuşmasını yapacak.

Liz Truss'ın bugün yeni kabinesini de açıklaması öngörülüyor.

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