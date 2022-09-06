Yatırım Konseyi Başkanı: Doğalgaz, boru hatlarıyla evlere ulaştırılacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Yatırım Konseyi Başkanı Muhammed Şukri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti sitesinde yer alan açıklamalarında, “Yatırım Konseyi, yatırım projelerine lisans vermeye devam ediyor. Bugüne kadar projelerle doğrudan ve dolaylı olarak 120 binden fazla kişi istihdam edildi” ifadelerini kullandı.

2022'de yapılan yatırım miktarının 686 milyon doları aştığını kaydeden Şukri, 9’uncu kabinenin üç yılında, son 17 yılın ortalama yatırımın yüzde 20'lik oranına ulaşıldığını ifade etti.

Yatırım oranının sağlanan kolaylıklarla yükseldiğini bildiren Şukri, yatırımlardan vilayetlerin yanı sıra bağımsız idarelerin yararlandığını belirtti.

9’uncu kabine döneminde 50 yatırım projesinin ruhsatlarının iptal edildiğini ve projelerin diğer yatırımcılara verildiğini sözlerine ekleyen Şukri, bunun sorunlar ve projelerini tamamlayamadıkları veya hizmet verilmediği için yaşandığını kaydetti.

Evlere gaz teslimi projesi için iki aşamalaı çalışma yürütüleceğini bildiren Şukri, bunlardan birinin gaz depolama tanklarının yapımı, diğer aşamanın ise yüklenici firmaların belirlenmesi olduğunu ifade etti.

Şukri, “Gelecekte, Kürdistan Bölgesi gaz tüplerini kullanmayı bırakacak ve doğalgaz boru hattıyla uluslararası standartlarla evlere enerji ulaştırılacak, bu da vatandaşların çıkarına olacak” ifadelerini kullandı.