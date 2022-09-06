Fransa: Türkiye’den Yunanistan’a saldırı olursa Atina’yı destekleriz

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Atina’ya yaptığı ziyaret öncesi Yunan Kathimerini gazetesinin sorularını yanıtlayan Colonna, Türkiye’nin komşusu Yunanistan ve göç konusundaki tutumundan endişe duyduğunu dile getirdi.

Türkiye ve Yunanistan’ın diyalog kanallarını açık tutması gerektiğini ifade eden Colonna, bütün sorunların diyalog yoluyla ele alınmasından yana olduklarını belirtti.

Colonna, Yunanistan’ın egemenliğine yönelik Türkiye’den bir saldırı gelmesi halinde Paris’in Atina’yı “destekleyici” bir tutum içinde olacağını ve “bunun değişmeyeceğini” dile getirdi.

Atina ve Paris arasındaki askeri işbirliğinin, stratejik bir ortaklık olduğunu vurgulayan Colonna, bunun bütün ittifak üyelerinin çıkarına olduğunu savundu.

Bir soru üzerine Colonna, Türkiye ve Belarus’un göç akımını AB’yi istikrarsızlaştırma aracı olarak kullanmaya çalıştığını savundu.

Colonna, “Biz, insanlığın çektiği acılara karşı bunu siyasi silah olarak kullananlara karşı sağlam bir tutum sergilenmesi konusunda kararlıyız” dedi.

Ukrayna savaşı sırasında krizle ilgili olumlu rol oynayan bütün ülkelerle diyaloğu geliştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Fransız bakan, Türkiye’nin de bu önemli rol oynayan ülkelerden biri olduğunu ve bu nedenle Ankara’yı ziyaret ettiğini belirtti.

Fransız bakan, bu vesileyle Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de içinde olmak üzere ortak komşuluk ilişkilerinde istikrar konularının ziyaret sırasında ele alındığını ifade etti.