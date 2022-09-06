HDP’li Taşçıer: Kürtler kendilerini yönetmek istiyorlar

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HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, "İYİ Parti ile CHP arasında HDP’ye bakanlık verelim-vermeyelim tartışması Kürt meselesine nasıl baktıklarını da gösteriyor” diyerek, Kürtlerin kendilerini yönetmek istediklerini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

CHP ile İYİ Parti arasındaki HDP tartışması sürerken, HDP Milletvekili İmam Taşçıer'den açıklama geldi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Taşçıer, "İyi parti ile CHP arasında HDP'ye bakanlık verelim-vermeyelim tartışması Kürt meselesine nasıl baktıklarını da gösteriyor. Kürtler koltuk değil, insanca bir yaşam istiyorlar. 10 binlerce yıldır yaşadıkları topraklarında Özgür olmak istiyorlar. Kendilerini yönetmek istiyorlar" dedi.