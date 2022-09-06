Başbakan: Vatandaşlarımıza daha kaliteli ilaçlar sunacağız

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur ​​Barzani, hükümetin vatandaşlara daha iyi ilaçlar sağlamak için temel bir reform başlattığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur ​​Barzani, hükümetin Kürdistan'da ilaç ihalesi alanında önemli bir reform başlattığını duyurdu.

Başbakan, “Şeffaf sözleşmelerle vatandaşlarımıza daha kaliteli ilacı Kürdistan Bölgesi’ne daha düşük maliyetle ulaştıracağız.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, Kürdistan Bölgesi’nin ilk kez, 230 farklı ilacın fiyatının sabitleneceği ilaç tedarik ihalelerini duyurduğu bildirildi.

Açıklamada, 9’uncu Kabinenin bu yaklaşımının amacının hem daha kaliteli hem de daha uygun fiyatlı ilaçlar sağlamak olduğu ifade edildi.