AB’den Irak’a 25 milyon euroluk yardım
HABER MERKEZİ
Irak Hükümet Sözcüsü Hasan Nazım düzenlediği basın toplantısında, salı günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda hayatlarını kaybedenlere “şehit” imtiyazı verileceği, yaralılara ise tazminat ödenmesinin kararlaştırıldığını söyledi.
Hasan Nazım, hükümetin İmam Hüseyin’in kırkı (Erbain Törenleri) ziyareti için 6 milyar dolar ayıracağını kaydetti.
Hükümet Sözcüsü ayrıca, AB’nin göçmenlere 25 milyon euroluk yardım anlaşmasını imzalamak üzere Planlama Bakanlığı’nın görevlendirildiğini belirtti.
Sözcü, söz konusu yardımın Kürdistan Bölgesi’ndeki göçmen kamplarına da verilip verilmeyeceğiyle ilgili detay paylaşmadı.