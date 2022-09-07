‘FBI, Trump’ın evinde nükleer belgeler buldu’

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FBI'ın geçen ay eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago kulübünde bulunan evine yaptığı baskında başka bir devletin nükleer savunma kapasitelerine dair belgeler bulduğu belirtildi.

ABD'nin önde gelen yayınlarından The Washington Post'a konuşan kaynaklar, bulunan belgelerin başka bir devletin nükleer savunmasını ve nükleer kapasitelerini detaylandırdığını belirtirken, bahsi geçen dokümanlarda hangi ülkeden söz edildiğini paylaşmadı.

Geçen ay Trump'ın evinden FBI tarafından çıkarılan ABD devletine ait 11 bin belge ve fotoğrafın içeriği henüz kamuoyu ile paylaşılmadı, ancak The Washington Post geçmişte bu belgeler arasında nükleer silahlarla ilgili gizli dokümanlar bulunduğunu aktarmıştı.

Habere göre Mar-a-Lago'dan çıkarılan bazı belgeler "yakın güvenlik takibi" gerektiriyor.

Haberde, "Ele geçilen bazı belgeler o kadar yakından korunan çok gizli ABD operasyonunu detaylandırıyor ki birçok üst düzey ulusal güvenlik yetkilisinin bile bu kağıdın üzerindekilerden haberi yok" denildi.

Trump, geçen haftalarda evinde nükleer bilgiler tuttuğuna dair haberler basına yansıyınca bunun bir "uydurmaca" olduğunu iddia etmişti.

Adalet Bakanlığı ise belgelerin üçüncü kişilerin eline geçmesi endişesiyle Bilirkişi talebinin kabul edilmemesini istemişti.