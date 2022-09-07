Davutoğlu: Adayın Alevi ya da Kürt olması asla sorun değil

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya verdiği "Benim ismim üzerinde uzlaşma sağlanırsa ben hazırım" yanıtını değerlendirdi.

Halk TV’de yayınlanan programa konuk olan Ahmet Davutoğlu, "Bir adayın Alevi olması sizin için sorun mu?" sorusuna "Hayır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hangi mezhebi ve etnik kökenden olurlarsa olsunlar... ("Kürt olması da sorun değil mi? "sorusu üzerine) Tabi, asla hangi siyasi felsefeyi benimsemiş olurlarsa olsunlar hepsi eşit vatandaştırlar. Hepsinin cumhurbaşkanı olma ehliyeti, niteliği vardır” şeklinde konuştu.

“Kılıçdaroğlu soru geldiğinde bazı kanaatlerini paylaşıyor ama her zaman da 'Altılı masada buna karar vereceğiz' diyor” diyen Davutoğlu “Şu ana kadar da altılı masaya böyle bir talep de gelmedi, böyle bir tartışma da olmadı" ifadelerini kullandı.

Adaylık için önemli olan kriterin kazanabilirlik olduğunu vurgulayan Davutoğlu, 2 Ekim'deki toplantıda da adaylık konusunun konuşulmayacağı düşüncesinde olduğunu, 6 lider olarak seçim tarihi belirlenene kadar bu konuda konuşmama kararı aldıklarını hatırlattı.

“TOPLANTIDA GÜNDEME GELECEĞİ KANAATİNDE DEĞİLİM”

Adayın altılı masadan da masa dışından bir isim de olabileceğini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

“İçimizden birisi aday olabilir, dışardan bir aday olabilir. Eğer biz nasıl sorusunun mekanizmasını iyi kurarsak adayın kişiliğinden ve kimliğinden çok o yönetim biçiminin etkinliği tartışılır. Şu ana kadar üzerinde mutabık kaldığımız husus seçim tarihi netleşene kadar süreç başlayana kadar aday konusunu konuşmamak. Bunları geçtik yok. 2 Ekim'deki toplantıda da bunların hemen gündeme geleceği kanaatinde değilim. Tabi ki konuşulacak, istişare edilecek. Her parti içinde istişareler yapılacak. Partiler arası istişareler yapılacak ama hemen konuşulmayacak. Geçiş sürecini konuşma kararı aldık.”