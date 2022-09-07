Politika

Kürt siyasetçi Nadhim Zahawi'ye İngiltere kabinesinde yeni görev

İngiltere’de çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan Kürt siyasetçi Nadhim Zahawi, yeni kabinede de görev aldı.
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Nadhim Zahawi (Foto: AFP)
Nadhim Zahawi (Foto: AFP)
avrupa Nadhim Zahawi İngiltere

HABER MERKEZİ

İngiltere’de Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan seçilen Liz Truss, dün yeni kabinesini açıkladı.

Önceki hükümet kabinelerinde Covid-19 Aşı Dağıtım Bakanı, Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Kürt siyasetçi Nadhim Zahawi, yeni kabinede Lancaster Dükalığı Şansölyesi, Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı ve Eşitlik Bakanı görevlerine getirildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Zahawi, Lancaster Dükalığı Şansölyesi olarak atanmaktan memnuniyet duyduğunu, belirtti.

Zahawi, “Başbakan Liz Truss’ın dediği gibi, bu hafta enerji krizini el ele ele alıp harekete geçeceğiz” dedi.

NADHİM ZAHAWİ

1967’de Kürdistan’ın Xaneqin kentinde dünyaya gelen Nadhim Zahawi, 1976’da Saddam Hüseyin rejiminin baskıları nedeniyle ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etti.

University College London’da Kimya Mühendisliği okuyan Zahawi, 2010’da milletvekili olarak seçilerek, Muhafazakar Parti’de pek çok görev aldı.

2020 Kasım ayında Covid-19 Aşı Dağıtım Bakanı olan Zahawi, Eylül 2021’de ise Eğitim Bakanı olarak atandı. Boris Johnson kabinesindeki istifalar sonrası Zahawi Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

Başbakanlık yarışında aday olan Zahawi, gerekli desteği alamamıştı.

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