Kürt siyasetçi Nadhim Zahawi'ye İngiltere kabinesinde yeni görev

İngiltere’de Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan seçilen Liz Truss, dün yeni kabinesini açıkladı.

Önceki hükümet kabinelerinde Covid-19 Aşı Dağıtım Bakanı, Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Kürt siyasetçi Nadhim Zahawi, yeni kabinede Lancaster Dükalığı Şansölyesi, Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı ve Eşitlik Bakanı görevlerine getirildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Zahawi, Lancaster Dükalığı Şansölyesi olarak atanmaktan memnuniyet duyduğunu, belirtti.

Zahawi, “Başbakan Liz Truss’ın dediği gibi, bu hafta enerji krizini el ele ele alıp harekete geçeceğiz” dedi.

