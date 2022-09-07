Neçirvan Barzani: Terörle mücadelede İngiltere’nin devamlı desteği gerekli

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Danışmanı Mareşal Sammy Sampson ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’in de hazır bulunduğu görüşmede İngiltere’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri, Irak’taki son siyasi gelişmeler, terör tehdidi ve DAİŞ’in hareketliliği, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci ile Erbil-Bağdat ilişkileri ele alındı.

DAİŞ’le mücadelede Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne verdiği destek ve yardımlar için İngiltere’ye teşekkür eden Neçirvan Barzani, İngiltere ile uluslararası toplumdaki dostların terörle mücadele ve Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar konusundaki desteğinin gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Irak’taki siyasi süreç önündeki engellerin aşılması ve ülkede istikrar ve huzurun sağlanması için tüm tarafların uzlaşması gerektiği konusunda mutabık kalan iki taraf, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi tarafların birliğinin önemine işaret etti.

Kürdistan Bölgesi’nin iç durumu, Irak ile Kürdistan Bölgesi’nin komşu ülkelerle ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeler de görüşmede ele alınan konular arasındaydı.