İran: ABD ordusuna ev sahipliği yapan ülkelere yazılı uyarı yapıldı

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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri yaptığı açıklamada, ABD ordusuna ev sahipliği yapan ülkelere yazılı uyarıda bulunulduğunu belirterek, "Hava ve deniz devriyelerinin derinleştirilmesi, istihbari kontrol ve çeşitli tatbikatlarla bu ülkelere uyarıda bulunduk" dedi.

Bakıri açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bunun anlamı bize göre ABD ve müttefiklerinin casusluk olanaklarının İsrail rejimine verildiği anlamını taşıyor ve bu da değerli ülkemize karşı tehditlerin artmasına neden olacaktır.

Dışişleri Bakanlığı üzerinden ABD ordusuna ev sahipliği yapan ülkelere yazılı uyarı ve mesajlar iletmekle birlikte hava de deniz devriyelerinin derinleştirilmesi, istihbari kontrol ve çeşitli deniz, füze ve İHA tatbikatlarıyla bu ülkelere uyarıda bulunduk.

Komşu ülkelere daimi ve dostane tavsiyemiz, bölge güvenliğinin sağlanması için bölge ülkelerinin kardeşlik ve işbirliği yapması ve yabancılara güvenmemektir."

Söz konusu açıklamanın, Tahran’ın bölgedeki faaliyetleri nedeniyle İran ile İsrail arasında gerilimin yaşandığı ve nükleer anlaşmayla ilgili görüşmelerin gündemde olduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekti.