ABD: Türkiye'nin açıklamaları faydasız, Yunan adalarının hükümranlığı tartışma konusu değil

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan’a yönelik son ifadelerine ilişkin yapılan değerlendirmede "Rusya'nın egemen bir Avrupa devletini yeniden işgal ettiği bir zamanda, NATO müttefikleri arasındaki gerilimi artırabilecek açıklamalar özellikle yararsızdır. Bütün ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliğinin tartışılması söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada ayrıca ABD'nin, NATO müttefiklerini "bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıkları diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeyi sürdürdüğü" belirtildi.

Atina, Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gidebiliriz" şeklindeki ifadeleri “tehdit” olarak nitelendirilmiş ve bunun “kabul edilemez” olduğunu belirtmişti.

YUNANİSTAN: BİR TÜRK İHA’SINI TESPİT ETTİK

Yunan medyasında yer alan bir habere göre Türkiye'ye ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA), çarşamba günü erken saatlerde Kinaros adacığı üzerinde uçtu.

Yunanistan Ulusal Savunma Genelkurmay Başkanlığı'na (GEETHA) göre olay, saat 00.55'te İHA'nın yaklaşık 6 bin metre yükseklikte uçmasıyla meydana geldi.

GEETHA, UAV'nin bir uçuş planı sunmadan radara girdiğini ve Yunan hava sahasını ihlal ettiğini söyledi.

İHA'nın, uluslararası angajman kurallarına uygun olarak Yunan savaş uçakları tarafından "tespit edildiği ve önlendiği" kaydedildi.

Doğu Ege'de Oniki Adalar'ın bir parçası olan Kinaros, Kalimnos ve Leros'un batısında ve Amorgos'un doğusunda yer alıyor.