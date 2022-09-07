Spor

Chelsea’de Tuchel dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdi.
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avrupa Chelsea Thomas Tuchel

HABER MERKEZİ

Premier Lig'in 6. haftasını 6. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e yenilen Chelsea'de Tuchel dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Chelsea'nin yeni sahiplerinin değişim için doğru zaman olduğunu düşündükleri belirtildi ve 49 yaşındaki Alman teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Ülkesinin Mainz 05 ve Borussia Dortmund, Fransa'nın da Paris Saint-Germain (PSG) takımlarını çalıştıran Tuchel, 2021'in ocak ayında Chelsea'nin başına geçmişti.

Tuchel yönetimindeki Chelsea, 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

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