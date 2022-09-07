Politika

Meral Akşener: Kimse Kürtlerin hamisi de sahibi de değildir

İYİ Parti lideri Akşener, "HDP’ye bakanlık" tartışmasıyla ilgili, "Böyle bir cümle kurduğuna göre partisinin görüşünü yansıtıyor demektir" dedi.
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türkiye Meral Akşener İYİ Parti HDP

HABER MERKEZİ

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri, İYİ Parti'de tepkiye yol açtı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuya ilişkin konuştu. Akşener, altılı masaya, HDP üzerinden baskı yapıldığını söyledi.

Akşener, "Böyle bir cümle kurduğuna göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişki kuracağına dair dayatmaya girişmedik" dedi.

HDP'ye olan bakış açılarının çok net olduğunu belirten Akşener, "Bunu defalarca kez söyledik. Bizim tutumuzu açık net, Kürtleri incitmemek üzerine kurulan bir tutumdur. Kimse Kürtlerin hamisi de sahibi de değildir" açıklamasında bulundu.

“KEMAL BEY ADAYIM DİYE GELEBİLİR, HAKKIDIR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda 6'lı masayı işaret edip, "Benim ismimde uzlaşılırsa ben hazırım" demişti.

Bir televizyon programına konuk olan Akşener'e, CHP Liderinin o sözleri de soruldu.

Akşener, bu konuda bir konuşmanın olmadığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu hiç konuşmadık. Altılı masadaki herkesin aday olma hakkı var. Kemal bey, benim adaylığımı konuşalım diye gelebilir mi, tabii ki gelebilir."

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