Ukrayna: Rusya'nın özel askeri şirketleri ciddi kayıplar veriyor

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Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Rus güçlerinin en çok Donetsk yönünde kayıplar verdiği öne sürüldü.

Son 24 saatte 460, savaşın başından bu yana 50 bin 610 Rus askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada ise Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının savaşın devam ettiği bölgelere ilişkin başka bir açıklamasında ise son 24 saatte Rus güçlerinin, Ukrayna’nın askeri ve sivil altyapılarını hedef alan 7’den fazla füze ve 25 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Rus birliklerinin Seversk, Kharkiv, Slavyansk, Kramatorsk, Zaporijiya, Bahmut ve Avdeevka yönlerinde havadan ve karadan saldırılara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, düşmanın Ukrayna topraklarının derinliklerine girmesine izin vermiyor. Grigorevka, Zaysevo, Soledar, Bahmutskoe, Veselaia Dolina ve Opitnoe gibi yerleşim bölgelerinde düşman saldırıları başarıyla püskürtüldü" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, özellikle Kharkiv yönünde, Rusya'nın özel askeri şirketlerinin önemli kayıplar verdiği ve söz konusu özel birimlerdeki personel kaybının yüzde 40'ı aştığı iddia edildi.

Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği 27 hava saldırısında Rus güçlerinin mühimmat deposu, çok sayıda asker gücü ve ekipman biriktirme noktalarının vurulduğu kaydedildi.

Farklı yönlerdeki hava savunma sistemlerince de Rus ordusuna ait bir Su-25 uçağı, bir KA-52 helikopteri ve bir insansız hava aracı ile 5 adet KH-101 seyir füzesinin imha edildiği bildirildi.