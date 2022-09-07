Afrinli uzman: Afrin’de Kürt kimliğine karşı jenosit uygulanıyor

ERBİL (K24)

Afrin’deki çok sayıda tarihi eser Türkiye’nin desteklediği silahlı gruplar tarafından kaçırılırken, uzmanlar, “Afrin’de Kürt kimliğine karşı jenosit uygulanıyor” dedi.

Afrin’deki tarihi eserler alanında çalışmalar yapan Zekeriya Huseri, Afrin’in TSK ve Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne geçmesinin ardından her gün Afrin Kürtlerine ve Afrin’deki Kürt kimliğine karşı jenosit uygulandığını söyledi.

K24’e konuşan ve 10 yılı aşkın süredir yabancı ekiplerle Afrin’deki tarihi eserler üzerine çalışmalar yürüten Huseri, Suriye’de iktidara gelen tüm yönetimlerin Afrin2deki tarihi eserleri siyasi mesele olarak gördüklerini kaydederek, Afrin’de 6 ile 10 bin arasında tarihi eser ve mekanın Suriye rejimi tarafından belgelenmediğini bildirdi.

Suriye rejiminin zor şartlarda bazı yabancı uzmanlara Afrin’deki tarihi eserlerle ilgili araştırma yapmaları için izin verdiğini kaydeden Huseri, Afrin bölgesinin Kürt ve Kürdistani bir bölge olduğunu ve sadece 5 tarihi alanın belgelendiğini belirtti.

Şimdiye kadar 123’ten fazla tarihi alanın Türkiye destekli silahlı gruplar tarafından çalındığını belgelediğini söyleyen Afrinli uzman, 40 tarihi alana da saldırı gerçekleştirildiğini ve tahrip edildiğini ifade etti.

Antika ve tarihi eserlerin Türkiye’ye götürülerek, Türkiye’de ve diğer ülkelerde satıldığını kaydeden Huseri, 1 buçuk milyona yakın antika ve tarihi eser parçasının silahlı gruplar tarafından çalındığını ve Kurmênc Dağı’nda 30 bini aşkın tarihi eser parçasının çalındığını dile getirdi.

Duderi Mağarası ve Milattan 80 yıl öncesine kadar tarihi olan Ayn Dara Tapınağı’na saldırıların olduğunu söyleyen Huseri, silahlı grupların söz konusu tapınağı askeri nokta haline getirdiklerini bildirdi.