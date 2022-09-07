Başkan Barzani ve AB Irak Büyükelçisi, Kürdistan seçimlerini görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Avrupa Birliği’nin (AB) Irak Büyükelçisi Ville Varjola ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede konuşan AB Büyükelçisi Varjola, AB'nin Kürdistan Bölgesi'ne büyük önem verdiğini ve Kürdistan Bölgesi'nin Irak ve bölgede istikrarın korunmasındaki rolünü takdir ettiğini söyledi.

Varjola, Avrupa Birliği'nin Kürdistan Bölgesi'nde temsil misyonunu genişletmeye ve kalıcı bir temsil kurmaya karar verdiğini sözlerine ekledi.

Irak'taki siyasi durumun ele alındığı görüşmede AB Büyükelçisi, sorunların çözümü için anayasa ve diyaloğun altını çizdi.

Başkan Barzani'nin Irak partilerinin yakınlaştırılmasındaki rolünü de takdir ettiklerini kaydeden Varjola, AB'nin Kürdistan Bölgesi'nde seçimlerin yapılmasına verdiği desteği dile getirdi.

Görüşmede konuşan Başkan Barzani ise, AB’nin Kürdistan Bölgesi'nde Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'ni açma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçimlerle ilgili olarak, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) seçimlerin bir an önce yapılmasından yana olduğunu söyleyen Başkan Barzani, uluslararası toplumu seçimlere yardım etme ve izlemede rol oynamaya çağırdı.

Irak'taki siyasi krizle ilgili olarak Başkan Barzani, Irak'taki bölünme ve siyasi krizin sebebinin anayasaya bağlı olunmamasının olduğunu vurguladı.

Başkan Barzani, “Irak'ta gelecekteki herhangi bir hükümet, Kürdistan Bölgesi'nin haklarını koruyan, anayasa ve diyalog çerçevesinde ortaklık, denge ve uzlaşma ilkelerini gözeten geniş ve güçlü bir programa dayanmalıdır” dedi.